Пожежа в Одесі: під завалами знайшли ще одне тіло

В Одесі під завалами коледжу, де минулого тижня сталася пожежа, знайшли ще одне тіло.

«11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Таким чином число загиблих станом на вечір 11 грудня зросло до 13.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. 10 грудня поліція повідомила, що в службовій недбалості підозрюють директорку коледжу Любов Кочергу. 11 грудня суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.