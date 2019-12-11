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11 грудня 2019, Київ 23:08
Новини | Події

Пожежа в Одесі: під завалами знайшли ще одне тіло

Під завалами знайшли ще одне тіло

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В Одесі під завалами коледжу, де минулого тижня сталася пожежа, знайшли ще одне тіло.

«11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Таким чином число загиблих станом на вечір 11 грудня зросло до 13.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. 10 грудня поліція повідомила, що в службовій недбалості підозрюють директорку коледжу Любов Кочергу. 11 грудня суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

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