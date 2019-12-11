Після пожежі в одеському коледжі почалася перевірка всіх закладів підвищеної небезпеки – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що після пожежі в одеському коледжі уряд ухвалив рішення про перевірку всіх закладів підвищеної небезпеки.

«Трагедію в Одесі розслідує урядова комісія, і вона дасть відповідь про причини пожежі та винних в ній. Розпочали перевірку всіх закладів підвищеної небезпеки», – повідомив Гончарук на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що уряд погодив виділення майже 4 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі в одеському коледжі.

«З цих коштів – по 200 тисяч гривень йде на підтримку кожній родині загиблих та по 50 тисяч гривень – тим, хто зазнав травм», – уточнив Гончарук.

Раніше влада Одеси вирішила, що родини загиблих та постраждалих в результаті пожежі в коледжі отримають по 120 тисяч гривень одноразової допомоги.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Підтверджене число загиблих, 12 людей, залишається незмінним упродовж кількох останніх діб. Рятувальники не уточнюють, чи є під завалами інші жертви. 10 грудня поліція повідомила, що в службовій недбалості підозрюють директорку коледжу Любов Кочергу. 11 грудня суд обрав їй запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.