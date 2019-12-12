Пожежа в Одесі: генетична експертиза тіл загиблих має завершитися до кінця місяця

Станом на 12 грудня ідентифіковано лише чотирьох загиблих внаслідок пожежі у Одеському коледжі. Про це повідомив заступник начальника Головного управління національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет.

За його словами, інших загиблих ідентифікують з допомогою генетичної експертизи.

«Проведення генетичної експертизи буде тривати до 14 робочих днів», – зазначив Шайхет.

Він додав, що слідчі також направили на експертизу фрагменти електропроводки.

Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.