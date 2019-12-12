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12 грудня 2019, Київ 18:54
Новини | Події

Пожежа в Одесі: пошукова операція завершена, почалися відновлювальні роботи

На місці пожежі завершили пошукові роботи

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Пошукову операцію на місті пожежі у Одеському коледжі завершено, там почалися ремонтно-відновлювальні роботи. Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр.

«Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня. Завершено роботи по демонтажу з використанням крану. З перших днів пожежі активну участь приймають працівники КУ «Рятувально-водолазної служби ОМР» в пошуках загиблих та наданні відповідної допомоги у проведенні аварійно-рятувальних робіт. На належному рівні виконуються всі заходи пов’язані з забезпечення громадського порядку та охорони КУ «Муніципальна варта». Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 2262 метрів кубічних будівельних конструкцій 225 машинорейсами», – зазначив Котляр.

Пожежа в одеському коледжі, 4 грудня 2019 року
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Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.

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