У Києві до свят посилять заходи з пожежної безпеки – КМДА

На час проведення новорічних та різдвяних святкувань у столиці посилять заходи з пожежної безпеки, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Мер столиці дав доручення відповідним структурним підрозділам невідкладно вжити належних заходів щодо гарантування пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей: торговельно-розважальні центри та культурно-розважальні заклади. У тому числі, у закладах соціальної сфери, а саме: навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, культури», – повідомив посадовець.

Поворозник не уточнив, чи пов’язані перевірки із недавньою пожежею в одеському коледжі, в результаті якої загинули 16 людей.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що після пожежі в Одесі уряд ухвалив рішення про перевірку всіх закладів підвищеної небезпеки в Україні.