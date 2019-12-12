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12 грудня 2019, Київ 11:20
Новини | Суспільство

У Києві до свят посилять заходи з пожежної безпеки – КМДА

Особливу увагу зосередять на об’єктах масового перебування людей

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На час проведення новорічних та різдвяних святкувань у столиці посилять заходи з пожежної безпеки, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Мер столиці дав доручення відповідним структурним підрозділам невідкладно вжити належних заходів щодо гарантування пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей: торговельно-розважальні центри та культурно-розважальні заклади. У тому числі, у закладах соціальної сфери, а саме: навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, культури», – повідомив посадовець.

Із 14 грудня до 12 січня святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій
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Поворозник не уточнив, чи пов’язані перевірки із недавньою пожежею в одеському коледжі, в результаті якої загинули 16 людей.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що після пожежі в Одесі уряд ухвалив рішення про перевірку всіх закладів підвищеної небезпеки в Україні.

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