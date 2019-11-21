Іграшки у вигляді цукерок, лускунчики-«охоронці» і хода звіздарів – КМДА про новорічну програму

У Київміськадміністрації повідомили, що святкування новорічних свят у Києві стартує 14 грудня.

«Офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день Святого Миколая…. Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика. Так, 19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА з посиланням на організаторів святкування – компанію «Folk Ukraine», цьогоріч ялинку прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору.

«Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками», – розповіли у мерії.

Крім Софійської площі, святкові локації будуть і на Контрактовій площі, де облаштують різдвяне європейське містечко в українських традиціях. У програмі святкування – хода звіздарів 7 січня, виконання масової коляди, встановлення Дідуха та народні гуляння, щедрування в переддень Святого Василя.

Із 14 грудня до 12 січня святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій.

Постановою Кабінету міністрів України № 7-р пропонується чотири вихідних дні з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 до 7 січня.​ Також очікується додатковий вихідний 25 грудня на Різдво за Григоріанським календарем.