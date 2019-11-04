УЗ анонсувала 35 додаткових поїздів до новорічних та різдвяних свят

«Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят, цитує сайт відомства керівника підприємства Євгена Кравцова, який був в ефірі телеканалу «1+1».

«Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят», – сказав Кравцов.

За його словами, в цілому «Укрзалізниця» планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Постановою Кабінету міністрів України № 7-р пропонується чотири вихідних дні з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 до 7 січня.​ Також очікується додатковий вихідний 25 грудня на Різдво за Григоріанським календарем.