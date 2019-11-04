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04 листопада 2019, Київ 11:46
Новини | Суспільство

УЗ анонсувала 35 додаткових поїздів до новорічних та різдвяних свят

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«Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят, цитує сайт відомства керівника підприємства Євгена Кравцова, який був в ефірі телеканалу «1+1».

«Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят», – сказав Кравцов.

За його словами, в цілому «Укрзалізниця» планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Постановою Кабінету міністрів України № 7-р пропонується чотири вихідних дні з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. Пропонується перенести робочий день з 6 на 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 до 7 січня.​ Також очікується додатковий вихідний 25 грудня на Різдво за Григоріанським календарем.

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