Фігурант у справі Шеремета сержант Антоненко перебуває в ізоляторі – Командування ССО

Сержант Сил спеціальних операцій, музикант Андрій Антоненко (Riffmaster), який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Командування ССО.

Як зазначив прессекретар Сил Олексій Никифоров, сторону захисту представляє серед інших адвокат Станіслав Кулик, дата апеляції наразі невідома.

Підполковник Никифоров розповів, що Командування Сил спецоперацій клопотало перед судом про пом’якшення запобіжного заходу для Андрія Антоненка та переведення чоловіка під домашній арешт. Скерований до суду відповідний документ було ухвалено на загальних зборах керівного складу ССО, які відбулися за участю командирів усіх військових частин в структурі Сил.

«Командування готове усіляко сприяти розслідуванню. Розраховуємо на неупереджене об’єктивне слідство», – зазначив Олексій Никифоров. Проте, стверджує він, за дні, які минули з моменту взяття Антоненка під варту (з 14 грудня), будь-яких запитів від органів слідства до Командування ССО не надходило.

Військовий контракт із Силами спеціальних операцій Андрій Антоненко уклав у 2017 році. У пресслужбі зазначають, що в складі ССО він не обіймав посад, які передбачали виконання бойових завдань у зоні проведення АТО/ООС.

«Перебування Антоненка в зоні проведення АТО/ООС було пов’язано з його діяльністю музиканта, внутрішніми комунікаціями – у тому числі із підрозділами, які перебувають «на нулі». Головна його функція – іміджево-рекрутингова», – розповів підполковник Никифоров.

17 грудня у Харкові заплановано концерт на підтримку Андрія Антоненка, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці товариш Риффмайстера музикант Сашко Положинський. У виступі візьмуть участь Сергій Жадан, гурти «Лінія Маннергейма», «Папа Карло», інші виконавці.



Про готовність надати правову допомогу фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

«Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції щодо бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті», – заявила Коляда, додавши, що обвинувачених Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь, Влада та Інну Грищенків знає особисто. «Всі вони – визнані авторитети у ветеранському та волонтерському русі», – зауважила міністр.

14 грудня вночі Печерський суд Києва взяв під варту без можливості внесення застави сержанта Сил спеціальних операцій, музиканта Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року.

Аналогічний запобіжний захід – арешт до 8 лютого – Печерський районний суд Києва обрав для Юлії Кузьменко. Дитячого хірурга й волонтерку також підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Військового медика Яну Дугарь суд відправив під цілодобовий домашній арешт.