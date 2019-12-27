У Запоріжжі засудили Авакова щодо його політики у справі Шеремета – фото

27 грудня в Запоріжжі відбулася акція-концерт «Великий Бар’єрний Riff» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Її організували місцевий гурт Banderstadt та Запорізька рада ветеранів АТО.
«На нашу думку, це несправедливо, тому що доказів не було представлено. Спочатку відбувся концерт на підтримку у Києві. Ми почали дізнаватися по Запоріжжю: ніхто нічого не планував і вирішили гуртом своїм організувати таку подію. Я записав відеозвернення. Одразу знайшлися ветерани АТО, які допомогли нам», – розповів фронтмен гурту Banderstadt Юрій Макаренко.
Раніше акції на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбулися у Харкові, Дніпрі та Києві.
«На нашу думку, це несправедливо, тому що доказів не було представлено. Спочатку відбувся концерт на підтримку у Києві. Ми почали дізнаватися по Запоріжжю: ніхто нічого не планував і вирішили гуртом своїм організувати таку подію. Я записав відеозвернення. Одразу знайшлися ветерани АТО, які допомогли нам», – розповів фронтмен гурту Banderstadt Юрій Макаренко.
Раніше акції на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбулися у Харкові, Дніпрі та Києві.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ