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28 грудня 2019, Київ 02:25
Фотогалереї

У Запоріжжі засудили Авакова щодо його політики у справі Шеремета – фото

27 грудня в Запоріжжі відбулася акція-концерт «Великий Бар’єрний Riff» на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Її організували місцевий гурт Banderstadt та Запорізька рада ветеранів АТО.

«На нашу думку, це несправедливо, тому що доказів не було представлено. Спочатку відбувся концерт на підтримку у Києві. Ми почали дізнаватися по Запоріжжю: ніхто нічого не планував і вирішили гуртом своїм організувати таку подію. Я записав відеозвернення. Одразу знайшлися ветерани АТО, які допомогли нам», – розповів фронтмен гурту Banderstadt Юрій Макаренко.

Раніше акції на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відбулися у Харкові, Дніпрі та Києві.
На заході висіли плакати з написами &laquo;#FreeKuzmenko&raquo;, &laquo;#FreeRiff&raquo; та сатиричні зображення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вигляді павука-кровопивці
1 На заході висіли плакати з написами «#FreeKuzmenko», «#FreeRiff» та сатиричні зображення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вигляді павука-кровопивці
В рамках акції відбувся концерт гурту-організатора заходу, сольний виступ запорізької юної співачки Катерини Червинської та читання віршів Лесі Українки
2 В рамках акції відбувся концерт гурту-організатора заходу, сольний виступ запорізької юної співачки Катерини Червинської та читання віршів Лесі Українки
Картоні папки-імітації кримінальних справ із підписами &laquo;Справа будь-хто, будь-коли, будь-за що&raquo;, &laquo;Не твоя чортяча справа&raquo;&nbsp;
3 Картоні папки-імітації кримінальних справ із підписами «Справа будь-хто, будь-коли, будь-за що», «Не твоя чортяча справа» 
Планувалося, що акція відбудеться в обласному центрі молоді, втім, концерт довелося перенести до приміщення творчої платформи &laquo;Дві башти&raquo; через заяву центру молоді про неможливість надати приміщення &laquo;через технічні проблеми&raquo;
4 Планувалося, що акція відбудеться в обласному центрі молоді, втім, концерт довелося перенести до приміщення творчої платформи «Дві башти» через заяву центру молоді про неможливість надати приміщення «через технічні проблеми»
Журналіст &laquo;Української правди&raquo; Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Президент Володимир Зеленський, обійнявши пост глави держави, поставив її в пріоритет для Міністерства внутрішніх справ
5 Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Президент Володимир Зеленський, обійнявши пост глави держави, поставив її в пріоритет для Міністерства внутрішніх справ
12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков публічно оголосив підозрюваних у вбивстві журналіста. 14 грудня суд взяв під варту, без можливості внесення застави,&nbsp;сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці &ndash; до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко
6 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков публічно оголосив підозрюваних у вбивстві журналіста. 14 грудня суд взяв під варту, без можливості внесення застави, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко

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