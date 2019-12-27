У Запоріжжі засудили Авакова щодо його політики у справі Шеремета – фото

6 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков публічно оголосив підозрюваних у вбивстві журналіста. 14 грудня суд взяв під варту, без можливості внесення застави, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для волонтерки, лікарки Юлії Кузьменко