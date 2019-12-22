У Дніпрі бійці та волонтери провели акцію на захист підозрюваних у вбивстві Шеремета

У Дніпрі провели акцію «Руки геть від бійців та волонтерів» на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Дніпряни зібралися біля будівлі оперного театру. В акції взяли участь понад пів сотні людей.

У руках вони тримали плакати з написами «Владо, не фабрикуй справи, а наповнюй казну держави!», «Свободу Юлії Кузьменко!», «Руки геть від бійців та волонтерів!» тощо.

За словами учасників заходу, вони не вірять в провину підозрюваних, вважають докази проти них недостатніми, а також вимагають об’єктивного розслідування.

«Яна Дугарь – лікарка 25-ї бригади Десантно-штурмових військ, найкращий медик бригади, була нагороджена. Я знаю, що три місці тому, коли у неї в частині відбувся перший обшук, вона навіть не знала, хто такий Шеремет і коли його вбили… На місці цих людей може опинитися кожен з нас», – сказала волонтерка Олександра Каладжиєва.

«Ми перетинались з ними на благодійних концертах в Торецьку, Красногорівці. Я хочу сказати, що ми зібрались тут за правду. Шість років тому ми вийшли на Майдан з головним гаслом – свобода, правда, справедливість. Ці три слова – дорогоцінні для нас всіх», – зазначила волонтерка Олена Лучко.

Учасники також говорили про те, що Дніпро, яке стало містом найбільш масштабної волонтерської спільноти, найбільшої кількості добровольців, мобілізованих, поранених і загиблих на війні, «не має мовчати».

Акція відбулася за годину до початку традиційного різдвяного балу в оперному театрі за участі бійців та волонтерів Дніпра.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій та музиканта Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обраний і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».