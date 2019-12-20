Сутичка в апеляційному суді: силовики вивели підозрювану в справі Шеремета

Представники поліції і Національної гвардії 20 грудня ввечері зайшли в будівлю Київського апеляційного суду, відтіснили людей, які зібралися на підтримку однієї із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, і вивели її з будівлі суду.

У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі суду пошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала.

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань.

Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.

У Генпрокуратурі заявили, що причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі Шеремета Юлії Кузьменко стало «неналежне інформування прокурорів про засідання і несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду».

У ГПУ також повідомили, що в кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оновили групу прокурорів.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».