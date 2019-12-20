ГПУ: у справі Шеремета оновили групу прокурорів

У кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оновили групу прокурорів, повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

«20 грудня 2019 року оновлено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні щодо вбивства Павла Шеремета. Так, процесуальний нагляд у провадженні забезпечується групою прокурорів у складі шести працівників Генеральної прокуратури України», – заявили в ГПУ.

У відомстві уточнили, що щодо одного з прокурорів ГПУ, який працював над цим провадженням, 19 грудня п’ята кадрова комісія ухвалила рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики і доброчесності.

Як свідчать дані на сайті Генеральної прокуратури України, прокурор Олександр Лукашенко, який підписав підозру військовому Андрію Антоненку (фігуранту «справи Шеремета»), не пройшов атестацію.

У прокуратурі також заявили, що причиною відкладення Київським апеляційним судом розгляду скарги сторони захисту однієї з підозрюваних у справі Шеремета Юлії Кузьменко стало «неналежне інформування прокурорів про засідання і несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського районного суду».

Після того, як Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань.

Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».