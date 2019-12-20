Підозрюваний у справі Шеремета подав до суду на Зеленського і керівників силових органів

Один із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов до суду про захист честі, гідності й ділової репутації до президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку і першого заступника голови Національної поліції – начальника кримінальної поліції Євгена Коваля про захист честі та гідності. Про це 20 грудня у фейсбуці повідомив його адвокат Святослав Жерновніков.

Захисник також оприлюднив копію позовної заяви.

У заяві вказано, що під час брифінгу 12 грудня, на якому виступали всі перелічені в позові відповідачі, «було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленої в статті 62 Конституції України, п.10 ст.7 КПК України, та вщент розтрощений принцип недоторканості честі й гідності громадянина і людини, передбачений ст.3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України».

Третьою особою в позові значиться телеканал «Україна».

12 грудня голова МВС написав у соцмережах, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль на брифінгу за участю Зеленського, Авакова, Рябошапки назвав серед підозрюваних, зокрема, сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко, а також ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

Антоненко, Кузьменко і Дугарь відкидають звинувачення і заявляють про невинуватість.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.