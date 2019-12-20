Справа Шеремета: суд переніс розгляд апеляції захисту Антоненка

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції сторони захисту одного із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, заплановане на 9:30 у п’ятницю засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

Апеляцію на обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку розглядатимуть 23 грудня о 13:20.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».