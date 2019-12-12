Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 грудня 2019, Київ 23:27
Відео

Справа вбивства Шеремета: Антоненко обурився обшуком у власній квартирі – відео

Справа вбивства Шеремета: Антоненко обурився обшуком у власній квартирі – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Нацполіції назвали сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну Грищенко («Пума») і Владислава Грищенка («Буча»). У помешканні Антоненка наразі ще триває обшук. 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG