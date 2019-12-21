Радіо Свобода Daily: Підозрюваний у справі Шеремета подав до суду на Зеленського і керівників силових органів

Підозрюваний у справі Шеремета подав до суду на Зеленського і керівників силових органів

Один із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов до суду про захист честі, гідності й ділової репутації до президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку і першого заступника голови Національної поліції – начальника кримінальної поліції Євгена Коваля. Про це 20 грудня 2019 року у Facebook повідомив його адвокат Святослав Жерновніков.

Захисник також оприлюднив копію позовної заяви.

У заяві вказано, що під час брифінгу 12 грудня цього року, на якому виступали всі перелічені в позові відповідачі, «було проявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленої в статті 62 Конституції України, п.10 ст.7 КПК України, та вщент розтрощений принцип недоторканості честі й гідності громадянина і людини, передбачений ст.3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України».

Третьою особою в позові значиться телеканал «Україна»​.

Сутичка в апеляційному суді: силовики вивели підозрювану в справі Шеремета

Представники поліції і Національної гвардії 20 грудня ввечері зайшли в будівлю Київського апеляційного суду, відтіснили людей, які зібралися на підтримку однієї із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, і вивели її з будівлі суду.

У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі суду пошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала.

Після того, як вранці 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги Кузьменко на арешт на 24 грудня, зокрема через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань.

Аваков доручив поліції припинити роботу гральних закладів в Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що відсьогодні буде припинена діяльність гральних закладів в Україні.

«Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів. Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», – сказав Арсен Аваков.

Згодом з'яилось повідомлення, що поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні, вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень.

«Відпрацювання продовжується. На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу», – йдеться в повідомленні.

Українського ексдепутата Миколу Мартиненка судитимуть у Швейцарії

Швейцарська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного українця – їх звинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угрупування». За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми» у правоохоронних органах, йдеться також про Павла Скаленка, який фігурує разом з колишнім депутатом і в українському провадженні.



Як стверджують швейцарські правоохоронці, Миколу Мартиненка та ще одну особу (Павла Скаленка – ред.) підозрюють у тому, що вони відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином, відмиваючи кошти.​ Детальніше про справу читайте тут.

У Мінську протестують проти інтеграції з Росією

Ввечері 20 грудня близько півтори тисячі людей, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Люди тримають у руках плакати «Ні окупації, ні аншлюсу», цитату Лукашенка «На хрена нам така інтеграція», «Молодь за незалежність», «Давайте домовимося так: ми тут, а ви там», «Ніяких союзів з імперською Росією».

Біля будівлі КДБ Білорусі люди скандували «Ганьба!», «Де Захаренко? Де Гончар? Де Завадський? Де Красовський?» – маючи на увазі політичних опонентів режиму і журналіста, які зникли в кінці 1990-х років, а їхніх тіл досі не знайшли.

20 грудня в обігу з’являться монети номіналом п’ять гривень

20 грудня 2019-го в обігу з’являться монети номіналом п’ять гривень та нова банкнота номіналом 50 гривень, свідчать дані на сайті Національного банку України.​

У регуляторі переконують, що ця банкнота має удосконалену систему захисту та своїм дизайном наслідує банкноти нового покоління гривні.

У середині наступного року в обіг мають ввести монети по 10 гривень.

Rolling Stone: українське «Плем’я» серед 50 найкращих фільмів десятиліття

Авторитетне видання Rolling Stone внесло український фільм «Плем’я» режисера Мирослава Слабошпицького до 50 найкращих фільмів десятиліття, що минає.

«Плем’я» розташувалося на 48-й позиції, обійшовши «Чорну Пантеру» та «Одного разу в Голівуді».

На першій позиції розташувалася картина 2016-го року «Місячне сяйво», за ним іде «Соціальна мережа» (2010), а замикає трійку найкращих картин «Корпорація «Святі мотори» (2012).

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