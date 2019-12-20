Українського політика та ексдепутата Миколу Мартиненка судитимуть у Швейцарії

Швейцарська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного українця – їх звинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угрупування». За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми» у правоохоронних органах, йдеться також про Павла Скаленка, який фігурує разом з колишнім депутатом і в українському провадженні.



Як стверджують швейцарські правоохоронці, Миколу Мартиненка та ще одну особу (Павла Скаленка – ред.) підозрюють у тому, що вони відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином, відмиваючи кошти.



За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлу Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але усі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.



Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депута та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

У відповідь захисники ексдепутата заявили, що Мартиненко такі документи до банку не подавав.

Сам Мартиненко на повідомлення від Офісу генерального прокурора Швейцарії поки не відреагував.

В українському суді розглядається справа щодо легалізації та відмивання доходів ексдепутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком. Йдеться про два епізоди: розтрату коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.