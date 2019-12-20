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20 грудня 2019, Київ 14:58
Новини | Міжнародні

Українського політика та ексдепутата Миколу Мартиненка судитимуть у Швейцарії

Ексдепутата та ще одного українця звинувачують у Швейцарії у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угрупування»

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Швейцарська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка і ще одного українця – їх звинувачують у відмиванні близько 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угрупування». За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми» у правоохоронних органах, йдеться також про Павла Скаленка, який фігурує разом з колишнім депутатом і в українському провадженні.

Як стверджують швейцарські правоохоронці, Миколу Мартиненка та ще одну особу (Павла Скаленка – ред.) підозрюють у тому, що вони відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи у Швейцарії та інших країнах – таким чином, відмиваючи кошти.

За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлу Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але усі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Відтак, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів самого Мартиненка.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депута та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

Документи, які свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшору Bradcrest Investments
Документи, які свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшору Bradcrest Investments

У відповідь захисники ексдепутата заявили, що Мартиненко такі документи до банку не подавав.

Сам Мартиненко на повідомлення від Офісу генерального прокурора Швейцарії поки не відреагував.

В українському суді розглядається справа щодо легалізації та відмивання доходів ексдепутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком. Йдеться про два епізоди: розтрату коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

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