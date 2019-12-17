Біля Ради поліцейських облили зеленкою, демонстранти ставлять намети

Біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них сльозогінний газ.

Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту.

У поліції не змогли надати Радіо Свобода негайного коментаря, в пресслужбі обіцяють прокоментувати інцидент за кілька хвилин.

Народний депутат, заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що більшість готується до останнього в цьому році «турботижня» у Верховній Раді і серед ключових – земельна реформа в Україні.

Перед засіданням парламенту 17 грудня депутати зібралися на позачергове засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, повідомляє сайт парламенту. У порядку денному на сьогодні розгляд законопроєкту про земельну реформу в другому читанні поки не стоїть. Попередньо, це питання Рада має розглянути у четвер.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.