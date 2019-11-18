Тимошенко звернулася до Конституційного суду через законопроєкт про ринок землі

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася до Конституційного суду з проханням розглянути подання щодо законопроєкту про ринок землі. Про це Тимошенко повідомила журналістам 18 листопада.

«Наша перша лінія захисту – Конституційний Суд. Сподіваємося на рішення, що без референдуму та без урахування думки народу у Верховній Раді не може розглядатися жоден законопроєкт про розпродаж сільськогосподарської землі», – наголосила Тимошенко.

Вона вважає неконституційною норму документу, яка дозволяє продаж землі іноземцям.

«Якщо до другого читання Конституційний Суд винесе законне рішення та скаже, що не можна ухвалювати закони без всеукраїнського референдуму – Україна буде врятована. Врятовані будуть і фермери, і виробники, і села», – пояснила політик.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Це рішення підтримали 240 депутатів. «За» голосувала більшість членів фракції «Слуга народу» та окремі позафракційні депутати.

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.