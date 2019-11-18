Міністр заявив, що СБУ і розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі

Служба безпеки України та розвідка перевірятимуть підозрілі угоди про купівлю землі сільськогосподарського призначення, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі Радіо Свобода.

Про це він сказав у відповідь на припущення, що жителі непідконтрольних українській владі територій з українськими паспортами зможуть купувати землю «в інтересах Росії, за гроші Росії».

«Для цього є СБ. Для цього є Служба зовнішньої розвідки. Ця інформація є. Вона під грифом, і, дійсно, ми ці угоди будемо скасовувати», – сказав Милованов в ефірі проєкту Радіо Свобода #ВУкраїні.

Міністр наголосив, що до 2017 року російська компанія через посередників контролювала 200 тисяч гектарів.

«Тому статус-кво насправді дозволяє бути непрозорому власнику. Нібито в оренді, а контролюється російською компанією. І все це сьогодні можливо», – заявив Милованов.

Він додав, що Рада національної безпеки та оборони України може заблокувати будь-яку угоду.

«Будується механізм аналітичний, коли Служба розвідки чи внутрішня служба надають інформацію про те, що є небезпечним для України. Має РНБО чи інші установи просто заборонити угоду», – зазначив міністр.

13 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт закону про ринок землі сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.