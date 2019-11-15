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15 листопада 2019, Київ 14:13
Новини | Політика

Ірина Верещук повідомила про складання повноважень представника Кабміну у ВР

Ірина Верещук

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Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що з 15 листопада складає свої повноваження як представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді.

«Із сьогоднішнього дня складаю повноваження представника Кабміну в Верховній Раді. Дякую усім, хто допомогав мені в цій роботі. Сфокусуюсь на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки», – повідомила Верещук на сторінці у Facebook.

Кабінет міністрів призначив Ірину Верещук представником уряду у Верховній Раді 4 вересня 2019 року.

13 листопада Верещук не голосувала за законопроєкт про ринок землі. Керівництво фракції«Слуга народу» виключало ймовірність «репресій» через неголосування за документ.

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