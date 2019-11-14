Ринок землі від «Слуги народу»: що ухвалила Рада?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження в Україні ринку землі. Засідання парламенту супроводжувалося запальними дискусіями, блокуванням трибуни та вигуками «Ганьба!». За законопроект проголосували у першому читанні лише депутати з фракції «Слуга народу» та позафракційні. Які саме норми містяться у взятому за основу документі, та якими будуть наслідки, якщо його ухвалять остаточно. Про це говоримо з гостями програми «Ваша Свобода». Це – генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон і народний депутат України від «Батьківщини» Іван Крулько.