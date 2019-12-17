«Турботиждень» і земельна реформа – у фракції «Слуга народу» розповіли про плани ВР

Народний депутат, заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що більшість готується до останнього в цьому році «турботижня» у Верховній Раді і серед ключових – земельна реформа в Україні.

«Засідання фракції проходило з одним питанням порядку денного – запровадження ринку землі. Дискусії тривають. Але не про те потрібен він, чи ні, а про параметри функціонування ринку. А значить ми дуже близько підійшли до оптимального рішення, яке найбільше підійде Україні. А саме: Комітет з питань аграрної та земельної політики фіналізує формулювання з приводу того, що іноземці не зможуть купувати землю, доки рішення про це не буде ухвалено на всеукраїнському референдумі; Щодо концентрації землі в одних руках, поріг буде значно зменшено. Розмови йдуть про цифру 10-20 тисяч гектарів, що вдесятеро менше, ніж було запропоновано в першому читанні», – написала Кравчук у фейсбуці за підсумками засідання фракції «Слуга народу» 16 грудня.

Водночас сьогодні перед засіданням парламенту депутати зібралися на позачергове засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, повідомляє сайт парламенту. У порядку денному на сьогодні розгляд законопроєкту про земельну реформу в другому читанні поки не стоїть. Попередньо, це питання Рада має розглянути у четвер.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.