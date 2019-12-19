Рада відтермінувала штрафи для власників автомобілів на єврономерах

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.

Документ підтримали 285 народних депутатів за необхідних 226.

«Мета законопроєкту – відтермінування набуття чинності посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил», – сказав народний депутат Олександр Ковальчук («Слуга народу»), представляючи документ у парламенті.

Верховна Рада востаннє до цього відтерміновувала запровадження згаданих штрафів на 90 днів 12 вересня.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.