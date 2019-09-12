Парламент відтермінував штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах

Верховна Рада України ухвалила президентський законопроєкт про відтермінування ще на 90 днів штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

На засіданні 12 вересня народні депутати ухвалили це рішення за основу і відразу ж у цілому (284 голосів).

Президент України Володимир Зеленський вніс цей проєкт до парламенту 29 серпня і визначив його як невідкладний.

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Штрафи за нерозмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією вдруге набули чинності 22 серпня після попереднього відтермінування.

21 серпня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка анонсував, що президент України Володимир Зеленський на першому засідання Верховної Ради дев’ятого скликання запропонує знову відтермінувати штрафи за нерозмитнені автомобілі.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.