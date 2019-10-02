Уряд тимчасово заборонив штрафувати власників «євроблях»

Введення штрафів для власників нерозмитнених автомобілів відклали до 1 січня 2020 року. Про це повідомив на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Очевидно маємо вирішити проблему з цією категорією населення», – зазначив голова уряду.

Він сказав, що поки уряд не знайде рішення у цьому питання, власників «євроблях» штрафувати не будуть.

«Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції. Для того, щоб не викликати зайвих конфліктів», – заявив Гончарук.

Штрафи за нерозмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією вдруге набули чинності 22 серпня після попереднього відтермінування.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.