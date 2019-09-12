Дороги, кіно і «євробляхи»: за що сьогодні голосувала Рада

Верховна Рада дев’ятого скликання вперше «провалила» законопроєкт від «Слуги народу». Втім, того ж дня більше ніж півтора десятка проєктів законів все ж знайшли підтримку більшості народних депутатів. Серед них такі, що передбачають посилення державної підтримки кіновиробництва, акумулювання коштів на утримання доріг, а також відтермінування штрафів для «євробляхерів».

Проєкт закону щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України не захотіли підтримати не тільки депутати, які не входять до владної більшості, а й частина фракції «Слуга народу».

Депутати, які закликали колег не голосувати за цей документ, наголошували, що в разі скасування низки застарілих радянських законів виникнуть правові прогалини. Так, за умови ухвалення запропонованого законопроєкту з початку 2020 року втратили б чинність, зокрема, Кодекс законів про працю і Житловий кодекс, які досі діють із радянських часів. Водночас проєкти законів на заміну запропоновані до розгляду не були.

Зрештою, законопроєкт відхилили, за нього проголосували лише 214 депутатів.

Кіно

Натомість підтримку більшості знайшли законопроєкти, що стосуються участи держави у кіновиробництві. Депутати у першому читанні ухвалили зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Крім того, вони остаточно ухвалили зміни до Бюджетного кодексу.

В обох документах ідеться про державні субсидії для повернення частини витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві фільму в Україні, зокрема, про уточнення процедури надання таких субсидій. Обов’язковою умовою їхнього отримання тепер є відсутність серед власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб резидентів України.

Серед іншого, також передбачається можливість для іноземного суб’єкта кінематографії додатково отримати 5 відсотків від загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм базується на українському літературному творі, якщо мінімум чотири культурні критерії культурного тесту є виключно українськими, або якщо фільм містить сцени, у яких герої фільму читають книжку українського автора.

«Євробляхи»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України»

Передбачається відтермінувати на 90 днів запровадження або посилення адміністративної відповідальності за:

– передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщала його у митний режим транзиту;

– недоставлення товарів, транспортних засобів до органу доходів і зборів призначення у визначений строк;

– перевищення строку тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів або строку тимчасового вивезення товарів;

– керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку, а також транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України.

Також законом продовжено на 90 днів дію спрощених умов митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, ввезених на митну територію України з 1 січня 2015 року.

Дороги

Народні депутати ухвалили зміни до закону «Про джерела фінансування дорожнього господарства України». Зміни торкнулися розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування. Передбачається, що оновлений закон гарантуватиме виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на будівництво, реконструкцію, капітальний і середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення.

Також народні депутати підтримали зміни до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду. Тепер штрафи за порушення законодавства про автомобільний транспорт і норм Адміністративного кодексу, що стосуються автомобільного руху, зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг» ухвалили в першому читанні. Документ пропонує запровадити аудит безпеки автомобільних доріг.

Перше читання

Також у першому читанні Верховна Рада ухвалила ще низку законопроєктів:

– «Про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України»;

– зміни до регламенту Верховної Ради України «щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом». Передбачається, що депутатам парламенту проєкти законів та інші матеріали більше не надаватимуться у паперовому вигляді, а розсилатимуться на електронні пристрої;

– законопроєкт «Про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроєкту, що готується до другого читання». Документ у разі ухвалення в цілому заборонить під час другого читання вносити правки до законів, які не стосуються статей, розглянутих під час першого читання;

– проєкт змін до закону «Про оборону України», яким передбачено законодавче врегулювання видання «Плану оборони України» і надання права президентові України затверджувати його структуру;

– проєкт змін до Митного кодексу, який у разі остаточного ухвалення має забезпечити спрощення митних формальностей для підприємств із високим ступенем довіри і закласти передумови для майбутнього визнання статусу авторизованих економічних операторів;

– законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», який має на меті запровадити обов’язковість нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав, а також принцип одночасності вчинення нотаріальної дії і державної реєстрації прав;

– проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ». Він має уніфікувати процесуальні кодекси і розв’язати проблеми накопичення великої кількості справ у судах апеляційної й касаційної інстанцій.

В цілому

Крім того, парламентарі остаточно ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Цей закон ліквідує Національну комісію з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також розподіляє її повноваження регулювання у небанківському секторі між Національним банком України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також народні депутати в цілому ухвалили закон «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». Документ запроваджує транзитні процедури, аналогічні тим, що передбачені Конвенцією про процедуру спільного транзиту.