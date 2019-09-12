Рада підтримала зміни до закону про оборону України в першому читанні

Верховна Рада України 316 голосами підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про внесення змін до закону «Про оборону України» щодо організації оборони держави.

Народні депутати також підтримали пропозицію спікера Дмитра Разумкова на половину скоротити підготовку законопроєкту до другого читання.

Цей документ презентував представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, проєкт закону передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президентові затверджувати його структуру.

«Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони і надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан і відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Депутати також розглянули альтернативний законопроєкт, який представив депутат із фракції «Голос» Сергій Рахманін.

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславский, який виступив зі співдоповіддю, повідомив, що комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати президентський законопроєкт.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.