Зеленський підписав відтермінування штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про відтермінування ще на 90 днів штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Народні депутати ухвалили цей президентський законопроєкт на засіданні 12 вересня.

Президент України Володимир Зеленський вніс цей проєкт до парламенту 29 серпня і визначив його як невідкладний.

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Штрафи за нерозмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією вдруге набули чинності 22 серпня після попереднього відтермінування.

21 серпня тодішній заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка анонсував, що президент України Володимир Зеленський на першому засіданні Верховної Ради дев’ятого скликання запропонує знову відтермінувати штрафи за нерозмитнені автомобілі.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.