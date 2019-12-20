Поліція заявляє про припинення діяльності майже 5300 гральних закладів

Поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні, вилучено обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Відпрацювання продовжується. На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи стосовно профілактики незаконного грального бізнесу», – йдеться в повідомленні.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що від сьогодні буде припинена діяльність гральних закладів в Україні, згідно з урядовою постановою.

«Вона полягає в наступному – скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національній поліції та фіскальній службі забезпечити вжиття відповідних заходів. Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», – сказав Арсен Аваков.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд своїм рішенням виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Тим часом, у СБУ повідомили, що вночі «накрили» 43 підпільні гральні заклади у шести областях.

«Оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування злачних місць, які діяли під «кришею» правоохоронців. Під час спецоперації вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу», – йдеться в повідомленні спецслужби.

З 2009 року в Україні заборонений гральний бізнес, однак експерти вказують, що він просто перейшов працювати в «тінь».

18 жовтня цього року Верховна Рада зареєструвала розроблений урядом проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Документ, серед іншого, передбачав, що азартні ігри будуть проводитися винятково на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. 19 грудня Верховна Рада не ухвалила законопроєкт за основу, а відправила його на доопрацювання.