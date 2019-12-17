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17 грудня 2019, Київ 15:57
Фотогалереї

Сутички під Радою: намети та сльозогінний газ – фоторепортаж

Біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради в Києві. У поліції Києва повідомили, що через сутичку під Верховною Радою у вівторок постраждали декілька поліцейських, двоє з них – госпіталізовані.

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