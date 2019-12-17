Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві

Посольство США в Україні засудило насильство, що спалахнуло під час акцій протесту 17 грудня біля Верховної Ради.

«Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції й журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали внаслідок сутички між правоохоронцями й учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі.

В одного з військових Нацгвардії – травма голови, лікарі вирішують, чи робити йому трепанацію черепа, повідомили в поліції.

Фотокореспонденту Радіо Свобода Сергієві Нужненку силовики пошкодили камеру і розбили окуляри.