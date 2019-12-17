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18 грудня 2019, Київ 01:02
Новини | Політика

Посольство США засудило насильство біля Ради в Києві

За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали внаслідок сутички між правоохоронцями й учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі

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Посольство США в Україні засудило насильство, що спалахнуло під час акцій протесту 17 грудня біля Верховної Ради.

«Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції й журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

За даними поліції Києва, 17 правоохоронців і двоє цивільних постраждали внаслідок сутички між правоохоронцями й учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі.

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Бійки під Радою: сльозогінний газ та знесені намети – відео
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Бійки під Радою: сльозогінний газ та знесені намети – відео

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