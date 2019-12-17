Поліція: слідчі готують підозри трьом особам через сутичку біля Ради

Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які завдали значних тілесних ушкоджень учасникам мітингу й правоохоронцям, повідомляє поліція Києва.

За даними поліції, у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», «проводяться невідкладні слідчі дії». Зокрема, поліцейські вивчають відеозаписи сутички «для встановлення всіх правопорушників».

У поліції нагадали, що внаслідок сутички постраждали 17 правоохоронців і двоє мітингувальників: одному із них інший учасник протестної акції влучив бруківкою в голову.

«Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії – учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.», – йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції заявляли про 26 затриманих внаслідок сутички.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі.

Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка.

19 грудня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про запровадження ринку землі в другому читанні.