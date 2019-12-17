Сутички, газ, блокування трибуни: основне про розгляд у Раді «ринку землі»

Під стінами Верховної Ради від ранку тривало протистояння між противниками ринку землі та силовиками. Є постраждалі з обох сторін. Серед інших атакували і журналістів. Майже тридцять мітингувальників затримано. Втім, у Раді щодо землі також не дійшли згоди: блокували трибуну і врешті скасували вечірне засідання, тож розгляду сьогодні так і не відбулося.

Вранці 17 грудня під Радою відбувалося кілька мітингів одночасно: прийшли, зокрема, противники законопроєктів про ринок землі та щодо протидії дискримінації, які мали сьогодні розглядатися у другому читанні.

Як повідомляє «Українська правда», загалом там було кілька тисяч демонстрантів, серед яких – представники «Національних дружин» та «Національного корпусу», що почали розкладати намети та облили поліцейських зеленкою, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Відбулося декілька сутичок: у бік правоохоронців кидали уламки бруківки та били їх якимись палицями, ті застосовували силу щодо демонстрантів.

«Громадське» повідомило про те, що від газу постраждала їхня знімальна група.

«Поліція застосовувала газ і, наскільки я зрозуміла, з боку «націоналістів» (протестувальників – ред.) це застосовувалось також», – розповіла під час трансляції журналістка «Громадського» Вікторія Рощина. Перед цим їй у прямому ефірі мітингувальники вибили з рук телефон.

Постраждали й інші журналісти.

Фотокореспонденту Радіо Свобода Сергієві Нужненку силовики пошкодили камеру та розбили окуляри.

Поліція: постраждали двоє цивільних та майже два десятки правоохоронців.

Було затримано 26 осіб, вони перебувають у районному управлінні



«Було затримано 26 осіб, вони перебувають у районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждали, на теперішній час, 17 поліцейських, звернулися з різними, на щастя, легкими травмами: перелом пальців, садна на обличчі, забій носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулися до лікарень, зараз із ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з’ясувати, коли і при яких обставинах вони зазнали цих тілесних ушкоджень», – зазначив під час брифінгу начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Окрім того, стало відомо про смерть чоловіка на вулиці Інститутській у той час, коли неподалік проводили акцію, але поліція його смерть не пов’язує із протестами, каже: попередньо встановлена причина – серцевий напад.

«Завтра буде розтин, буде встановлена остаточна причина смерті та ті обставини, які їй передували», – сказав Крищенко.

Станом на вечір під Верховною Радою залишається до сотні людей.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця подій, видно прапори «Конгресу українских націоналістів», а мітингувальники з символікою «Батьківщини», «Свободи», «Нацкорпусу» та «Нацдружин» вже пішли. На місці працює поліція діалогу.

Що було в Раді

Тим часом, у Верховній Раді щодо законопроєкту про ринок землі обговорення повноцінно не відбулося. «Батьківщина» та ОПЗЖ блокували трибуну, не даючи розглянути це питання. При цьому відомо, що до ухваленого у першому читанні документу запропонували кілька тисяч правок.

Вечірнє засідання відкрили і одразу закрили. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, так вирішили зробити через необхідність провести додаткові консультації щодо згаданої ініціативи.

«Консультації триватимуть і сьогодні, і, я думаю, що і завтра вранці. Тому була пропозиція від усіх фракцій і депутатських груп сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі», – сказав депутат.

Яка ситуація з продажем землі сьогодні

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

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