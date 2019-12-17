Поліція: 26 осіб затримали, 17 поліцейських і 2 цивільних постраждали після сутичок під Радою

Внаслідок сутичок між учасниками протестів і правоохоронцями біля Верховної Ради 17 грудня в Києві постраждали двоє цивільних, 17 правоохоронців і були затримані 26 осіб, повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко.

«Було затримано 26 осіб, вони перебувають у районному управлінні, аналізуються всі дані, які в нас є, відео, інформація від свідків. Постраждали, на теперішній час, 17 поліцейських, звернулися з різними, на щастя, легкими травмами: перелом пальців, садна на обличчі, забій носа і багато опіків очей від використання газу. Двоє цивільних осіб звернулися до лікарень, зараз із ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з’ясувати, коли і при яких обставинах вони зазнали цих тілесних ушкоджень. Із цими 26 затриманими працюємо, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їхнім діям», – сказав Крищенко.

За його словами, вже відкрите кримінальне провадження за статтею «опір працівнику поліції».

Крім того, в поліції повідомили, що попередньою причиною смерті чоловіка, який помер недалеко від місця проведення акцій, є серцева недостатність.

«Є інформація, що під час сутичок померла людина і начебто від дій поліції. Особа цієї людини встановлена, це громадянин 1979 року народження. «Швидка» його забирала з адреси вулиця Інститутська, 16, там йому надавали допомогу. Це було більше ніж за годину до останніх подій, до сутички. За попередніми даними, він помер від серцевої недостатності. Рідні повідомили, що вночі йому було зле. Завтра буде розтин, і буде встановлена остаточна причина смерті й обставини, які цьому передували», – заявив Крищенко.

17 грудня правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради в Києві.

Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту.

19 грудня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про запровадження ринку землі в другому читанні.