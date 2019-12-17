Сутички під Радою: правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети

Правоохоронці розігнали частину мітингувальників і знесли намети, встановлені біля Верховної Ради в Києві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під час сутичок співробітники Національної гвардії та поліції розбили камеру й окуляри журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка.

Поліція Києва повідомила, що демонтувала військові намети та затримали «найбільш активних» учасників акції.

«Учасники заходу не виконували законних вимог правоохоронців, встановили на вулиці Грушевського військові намети та влаштували сутичку: двох поліцейських доставили у лікарню», – заявили поліцейські.

Правоохоронці не уточнили кількість затриманих громадян.



Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту.

19 грудня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про запровадження ринку землі в другому читанні.