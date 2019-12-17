Двоє поліцейських госпіталізовані через сутичку під Радою

У поліції Києва повідомили, що через сутичку під Верховною Радою у вівторок постраждали декілька поліцейських, двоє з них – госпіталізовані.

«Їх госпіталізовано у лікарню для надання медичної допомоги. Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку. За попередніми даними, внаслідок конфліктної ситуації тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських», – повідомили у поліції.

У поліції додали, що за підозрою у скоєнні протиправних дій до відділку доставили «одного активного учасника інциденту».

«Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту.

Цього тижня у парламенті очікується розгляд у другому читанні законопроєкту про земельну реформу. Попередньо, це питання Рада має розглянути у четвер.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.