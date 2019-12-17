Засідання Верховної Ради відклали через консультації про ринок землі

Вечірнє засідання Верховної Ради відкрили і одразу закрили. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, це пов’язано з необхідністю продовжити консультації між фракціями щодо законопроєкту про ринок землі.

«Консультації триватимуть і сьогодні, і, я думаю, що і завтра вранці. Тому була пропозиція від усіх фракцій і депутатських груп сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі. Оскільки регламентом передбачено проведення вечірнього засідання Верховної Ради, пропоную відкрити його, а потім відразу достроково закрити вечірнє засідання. Після цього депутати повернуться до консультацій», – сказав Разумков.

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту.