За фактом сутички у Раді поліція відкрила кримінальне провадження 

За фактом сутички у приміщенні комітетів Верховної Ради 11 грудня поліція відкрила кримінальне провадження.

«Слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча. Сьогодні на спецлінію 102 від народного депутата України 9-го скликання надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.

11 грудня в стінах парламенту стався конфлікт між депутатом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем та народним депутатом сьомого скликання, представником «Свободи» Едуардом Леоновим. Останній стверджує, що бійку почав депутат від «Слуги народу». Водночас «Слуга народу» стверджує, що «група осіб» напала на Богданця. Пізніше стало відомо, що після бійки Богданець потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку.

11 грудня комітет з аграрної політики почав розгляд законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі «Свобода» виступає проти запровадження ринку землі.

13 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт закону про ринок землі сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.