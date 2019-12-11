Після бійки у Верховній Раді народний депутат від «Слуги народу» потрапив до лікарні

Після бійки у Верховній Раді народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку, повідомила його колега Євгенія Кравчук у Facebook.

11 грудня в стінах парламенту стався конфлікт між Богданцем та народним депутатом сьомого скликання, представником «Свободи» Едуардом Леоновим. Останній стверджує, що бійку почав депутат від «Слуги народу».

Водночас «Слуга народу» стверджує, що «група осіб» напала на Богданця.

«Вважаємо цей інцидент свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам. Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними», – заявили в «Слузі народу».

У фракції звернулися до правоохоронних органів з вимогою «належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства».

11 грудня аграрний комітет парламенту почав розгляд законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі «Свобода» виступає проти запровадження ринку землі.

13 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт закону про ринок землі сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

Мораторій на продаж землі запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.