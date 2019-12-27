Гончарук: переговори про транзит газу ще тривають, дайте нам день-два

Переговори про транзит російського газу через Україну ще тривають, заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«З транзиту газу коментувати наразі не готовий. Переговори ще тривають. Дайте нам ще день-два», – сказав Гончарук.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін: