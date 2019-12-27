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27 грудня 2019, Київ 15:47
Новини | Економіка

Євросоюз визнав успішність реформи «Нафтогазу» – Коболєв

Голова правління НАК «Нафтога України» Андрій Коболєв

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Остаточним визнанням успішності анбандлінгу (розділення) компанії «Нафтогаз України» назвав голова її правління Андрій Коболєв отримання листа від віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича. У ньому європейський високопосадовець підтверджує, що новостворений оператор газотранспортної системи України відокремлений і налаштований на роботу згідно з законодавством ЄС.

«Ми зробили велику і якісну роботу, яка суттєво наблизила інтеграцію України до єдиного європейського енергоринку. Робота нового Оператора ГТС дозволить перевести всі транзитні процедури на європейські рейки і посилить енергетичну безпеку у східноєвропейському регіоні», – наголосив Коболєв.

Кілька годин тому про своє послання Україні повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

«Радий надіслати лист, який підтверджує, що новостворений в Україні оператор газотранспортної системи відокремлений та працює відповідно до законодавства ЄС. Це важливо для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну», – вказав Шефчович.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 24 грудня ухвалила остаточне рішення про сертифікацію оператора української газотранспортної системи. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Планується, що ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» почне повноцінно працювати з 1 січня 2020 року.

9 грудня президент України Володимир Зеленський підписав останній закон, необхідний для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи, згідно з європейськими правилами.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про анбандлінг «Нафтогазу». Документ передбачає, що ГТС залишиться у державній власності, однак для управління нею буде створено окрему компанію-оператора, на яку «Нафтогаз» впливати не зможе.

Анбандлінг «Нафтогазу» одна з умов, які дадуть можливість Україні могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами, зазначав раніше глава Міненерго Олексій Оржель.

Наразі «Нафтогаз України» здійснює повний цикл операцій розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Відокремлення функцій, зокрема, транспортування газу вимагає, серед іншого, так званий Третій енергопакет нормативних актів Європейського союзу, втілити які зобов’язалася й Україна.

«Нафтогаз України» є одноособовим акціонером компанії «Укртрансгаз», яка займається транспортуванням газу. Реформа «Нафтогазу» передбачає проведення демонополізації компанії. Оператор української ГТС має бути виділений в юридичну особу, не пов’язану ні з «Нафтогазом», ні з іншими підприємствами, які займаються видобутком і генерацією енергії.

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