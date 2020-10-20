Чим небезпечне питання про канабіс від президента Зеленського?

З моменту, як президент Володимир Зеленський оголосив про опитування, яке він хоче провести під час місцевих виборів, все більшого розмаху набуває дискусія на тему медичного канабісу. І якщо політики дискутують на ефірах, то більшість українців, яких турбує ця тема, влаштували «битву думок» на сторінках в соцмережах.

Ще більше обурило експертів включення даного питання до переліку таких, щодо яких потрібно дізнаватися думку населення у формі опитування від президента.

Саме питання від Зеленського виглядає так: «Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?».

Противники

В ефірі шоу «Свобода слова» Юлія Тимошенко виступила з різкою критикою даного питання від президента. Вона переконана, що легалізація медичного канабісу для важкохворих призведе до «легалізації наркоти».

Схожими думками ділиться в мережі колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як за шаблоном, із дуже схожою аргументацією можна побачити коментарі від ексміністра охорони здоров’я Олега Мусія.

Він, як і Юлія Тимошенко, наголошують на тому, що канабіс, начебто, дозволений для лікування в Україні. Обидва вони вважають, що для того, аби лікувати хворих канабісом в Україні не потрібні додаткові закони.

Громадський діяч, представник ГО «Українська асоціація медичного канабісу» Тарас Ратушний у категоричній формі апелює і Мусію, і Тимошенко тим, що для виробників неможливо зареєструвати в Україні ліки з канабіноїдами.

«Згідно ЗУ «Про лікарські засоби» морфін може бути лікарським засобом, бо знаходиться в Таблиці 2 переліку. А канабіс в Таблиці 1. Можна було б не ухвалювати закон, просто внести зміни до постанови кабміну, перенести канабіс та тетрагідроканабінол у таблицю 2. Могли б принаймні імпортувати готові ліки закордонні, як самі виробляти не годні. І не мучили би важкохворих людей. А поки канабіс в Таблиці 1 ніякої реєстрації препаратів бути не може», – пише він на своїй сторінці у фейсбуці.

Представники різних точок зору в соцмережах у цих дискусіях, звертаються один до одного у категоричних формах із взаємними звинуваченнями та образами.

Кому потрібен канабіс як ліки

Нещодавно головний редактор видання «Бабель» Євген Спірін публічно розповів про свою хворобу – псоріаз, і як канабіс полегшує перебіг цієї хвороби для нього особисто, на відміну від всіх інших препаратів.

«Мені зараз 32, половину з них я живу із хронічним нічим не пояснюваним захворюванням – псоріаз. Що це означає? Це значить, що кожну мілісекунду ти хочеш чесати свою голову. І бажано залізною мочалкою для свиней», – пояснює він свій стан.

Євген Спірін активно дискутує із противниками легалізації медичного канабісу і розповів для Радіо Свобода які аргументи з того боку його найбільше дратують.

Люди не розміють елементарної речі: чим відрізняється медичний канабіс від немедичного канабісу

– Всі їхні аргументи зводяться до того, що легалізація медичного канабісу призведе до наркоманії серед їхніх метафізичних дітей (в більшості противників навіть немає дітей).

Люди не розуміють елементарної речі: чим відрізняється медичний канабіс від немедичного канабісу. Вони не розуміють, що таке CBD (канабідіол – ред.) та ТГК (тетрагідроканабінол – ред). Не розуміють, що у медичному канабісі немає такого рівня ТГК, який забезпечував би якесь наркотичне сп’яніння.

Ці люди не читають досліджень по медичному канабісу, про те, які програмі існують в різних країнах, і що більшість препаратів – це навіть не канабіс, а препарати на основі канабісу: масло, мазь або ще щось. Це ж абсолютно різні речі: канабіс-ТГК, тобто марихуана, і канабіс-CBD, яким лікують. Це бісить найбільше.

Фраза, яку вони пишуть найбільше, той же Рева: «Сьогодні ти канабіс куриш, а завтра будеш героїном колотися», – це ж просто абсолютна маячня і дикість. Людей не лякає, що можна купити алкоголь, тютюн чи ще щось, що викликає шкідливі звички, але вони проти медичного канабісу, в якому немає ТГК, – розповідає Спірін.

– Чи є раціональні речі серед аргументів противників легалізації медичного канабісу?

– Якщо чесно, не бачив раціональних зауважень. Можливо, можна натягнути на якусь раціональну платформу те, що немає чітких досліджень. Їх дійсно немає, не можна навіть ніяких клінічних випробувань провести, тому що немає законодавчої бази. Якщо б я і ще 200 людей погодилися на клінічні дослідження, то ми могли б через 5-6 років дізнатися, чи це є закономірним впливом на наш стан, чи це просто якісь поодинокі випадки. Але ми не можемо цього зробити, тому що є Рева, якому здається, що всі стануть наркоманами, – наголошує Спірін.

Питання від президента щодо медичного канабісу Євген Спірін називає популізмом, покликаним поховати можливість лікування цими препаратами в Україні.

Про доцільність опитування президента

Чимало представників громадськості розкритикували включення питання про медичний канабіс до опитування президента.

Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет», висловив думку, що це питання потрібно було для активізації на виборах молодіжного електорату «Слуги народу».

«Це чисто піар-технологія, яка має жити тільки заради збільшення явки електорату», – пише Бутусов.

Чому питання щодо ліків взагалі має виноситися на розсуд більшості – обурюється засновниця благодійного фонду «Свої» Леся Литвинова.

«Відколи виключно медичне питання має вирішуватися думкою більшості? А якщо вже має, то давайте «допилимо» туди питань: як ви ставитеся до лікування пневмонії молоком із медом? Чи варто включати у список рекомендованих протиракових препаратів гриб-веселку? Чи мазати рани йодом? Чи збивати температуру нижче 38? І так далі», – пише вона.

Такої ж думки Дмитро Ісаєв, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця – легалізація медичного канабісу належить до розряду питань, де не можна керуватися думкою більшості населення.

«Не можна опитувати населення: «ви за чи проти, щоб ромів виселили з вашого міста?», або: «чи ви підтримуєте, щоб ставили небезпечні для тварин наукові досліди на депутатах Верховної Ради, які не виконують обіцянок?». Так само не можна питати суспільство про медичні процедури. Наприклад, «чи треба та яке використовувати знеболювальне для пацієнтів?», – пише він.

Критикує президентську ідею із опитуванням щодо медичного канабісу і лікар-онколог з Кропивницького Андрій Гардашніков. Хоча і визнає, що після оприлюднення питань цікавість суспільства і медіа до цього питання значно зросла, через що і коментарі доводиться давати набагато частіше.

Андрій Гардашніков раніше звертався до Володимира Зеленського із закликом розблокувати процес створення правового поля для застосування препаратів канабісу в медицині та наукових дослідженнях.

Зараз він присвячує багато часу просвітницькій роботі і руйнуванню міфів щодо медичного канабісу.

Рік тому президент Володимир Зеленський заявляв, що питання легалізації медичного канабісу не на часі.

Тож представники громадських організацій збираються на акцію «Ті, що терплять» і йдуть мітингувати під будівлю Офісу президента 21 жовтня.

«У пацієнтів, які очікують препаратів медичного канабісу, владою вкрадено рік. Законопроєкту так і не зареєстровано, паралізовано відповідні ініціативи уряду. Замість вирішення питання тема медичного канабісу стає предметом інформаційних спекуляцій», – говориться у заяві на сторінці події у Facebook.

Тим часом, проєкт відкритих даних Opendatabot 19 жовтня провів опитування щодо п’яти питань, які, за заявою президента Володимира Зеленського, поставлять українцям під час місцевих виборів 25 жовтня. Остаточні результати організація представила 20 жовтня.

Опитування проводилося в месенджерах «Телеграм» та «Вайбер», за даними проєкту, у ньому висловилися 120 998 українців.

За результатами опитування 76,69% підтримують легалізацію канабісу в медичних цілях, для зменшення болю у важких хворих, 23,31% – проти.