Опитування: 39% українців підтримують легалізацію марихуани в медичних цілях

39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях для отримання додаткових коштів для підтримки економіки в кризу, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтингу». 49% респондентів виступають проти.

33% опитаних підтримують легалізацію грального бізнесу, проти – 55%.

За створення легального ринку сексуальних послуг виступають 24%, проти цього – 65%.

Опитування проводили 10-12 квітня. У ньому взяли участь 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Світовий банк прогнозує, що у 2020 році через викликану коронавірусом кризу реальний валовий внутрішній продукт України впаде на 3,5%. Міжнародний валютний фонд очікує падіння на рівні 7,7%.