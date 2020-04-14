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14 квітня 2020, Київ 22:34
Новини | Економіка

Опитування: 39% українців підтримують легалізацію марихуани в медичних цілях

Марш за легалізацію медичного канабісу у Києві, 26 жовтня 2019 року

39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях для отримання додаткових коштів для підтримки економіки в кризу, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтингу». 49% респондентів виступають проти.

33% опитаних підтримують легалізацію грального бізнесу, проти – 55%.

За створення легального ринку сексуальних послуг виступають 24%, проти цього – 65%.

Опитування проводили 10-12 квітня. У ньому взяли участь 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Світовий банк прогнозує, що у 2020 році через викликану коронавірусом кризу реальний валовий внутрішній продукт України впаде на 3,5%. Міжнародний валютний фонд очікує падіння на рівні 7,7%.

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