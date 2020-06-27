Під ОП вимагали легалізувати медичний канабіс – фоторепортаж

27 червня під будівлею Офісу президента відбулась акція «Наше право жити без болю!» в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків. Основна вимога – узаконити контрольований обіг канабісу та його похідних для потреб медицини та науки. Організаторами виступили ГО «МІСТ», «Афіна. Жінки проти раку», «Ветерани за медичний канабіс», «Єдиний досвід», «Українські студенти за свободу», партія «Демократична Сокира» та Партія Зелених України. В акції взяло участь близько трьох сотень людей.
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