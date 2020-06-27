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27 червня 2020, Київ 21:51
Фотогалереї

Під ОП вимагали легалізувати медичний канабіс – фоторепортаж

27 червня під будівлею Офісу президента відбулась акція «Наше право жити без болю!» в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків. Основна вимога – узаконити контрольований обіг канабісу та його похідних для потреб медицини та науки. Організаторами виступили ГО «МІСТ», «Афіна. Жінки проти раку», «Ветерани за медичний канабіс», «Єдиний досвід», «Українські студенти за свободу», партія «Демократична Сокира» та Партія Зелених України. В акції взяло участь близько трьох сотень людей.
Перед парканом до будівлі Офісу президента учасників мітинга перевіряла поліція
1 Перед парканом до будівлі Офісу президента учасників мітинга перевіряла поліція
В акції взяло участь близько трьох сотень людей
2 В акції взяло участь близько трьох сотень людей
Основна вимога&nbsp;&ndash; узаконити контрольований обіг канабісу та його похідних для потреб медицини та науки
3 Основна вимога – узаконити контрольований обіг канабісу та його похідних для потреб медицини та науки
Учасники акції озвучили вимоги до президента, уряду та парламенту. Владу закликали вжити невідкладних заходів для забезпечення доступу важкохворих українців до лікування препаратами на основі медичного канабісу
4 Учасники акції озвучили вимоги до президента, уряду та парламенту. Владу закликали вжити невідкладних заходів для забезпечення доступу важкохворих українців до лікування препаратами на основі медичного канабісу
Використання лікарських засобів на основі конопель врегульовано законодавствами Канади, США, Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Хорватії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Люксембурга, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Малайзії, Таїланду, Кореї, Польщі та багатьох інших
5 Використання лікарських засобів на основі конопель врегульовано законодавствами Канади, США, Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Хорватії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Люксембурга, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Малайзії, Таїланду, Кореї, Польщі та багатьох інших
Окремі учасники вимагали і легалізації вживання маріхуани для&nbsp;&laquo;задоволення&raquo;
6 Окремі учасники вимагали і легалізації вживання маріхуани для «задоволення»
Серед вимог окремих учасників також було збільшення ваги маріхуани для збереження, після якого настає кримінальна відповідальність (на сьогднішній день, це &ndash; 5 грамів)
7 Серед вимог окремих учасників також було збільшення ваги маріхуани для збереження, після якого настає кримінальна відповідальність (на сьогднішній день, це – 5 грамів)
У травні 2019 року за результатами розгляду електронної петиції, яка набрала понад 25 тисяч підписів, проєкт Закону України &laquo;Про фундаментальне право людини на життя&raquo; був внесений до Верховної Ради України. Однак законопроєкт 10313 так і не був розглянутий
8 У травні 2019 року за результатами розгляду електронної петиції, яка набрала понад 25 тисяч підписів, проєкт Закону України «Про фундаментальне право людини на життя» був внесений до Верховної Ради України. Однак законопроєкт 10313 так і не був розглянутий
Плакат однієї з учасниць мітингу &ndash; &laquo;ЗЕ ХАПАЄ&raquo;&nbsp;
9 Плакат однієї з учасниць мітингу – «ЗЕ ХАПАЄ» 
Учасники мітингу
10 Учасники мітингу
&laquo;Don&#39;t panic it&#39;s organic&raquo;&nbsp;&ndash; жартівливий плакат однієї з учасниць мітингу
11 «Don't panic it's organic» – жартівливий плакат однієї з учасниць мітингу
Пані Тетяна прийшла з дітьми, аби підтримати вимоги учасників мітингу. Ліки з канабісу допомагають її чоловікові, хворому на епілепсію
12 Пані Тетяна прийшла з дітьми, аби підтримати вимоги учасників мітингу. Ліки з канабісу допомагають її чоловікові, хворому на епілепсію
&laquo;Конопляна&raquo; маска одного з учасників мітингу
13 «Конопляна» маска одного з учасників мітингу
По завершенню офіційної частини розпочалася дискотека
14 По завершенню офіційної частини розпочалася дискотека
Мирне зібрання підтримали електронні музиканти: tofudj, Nastya Vogan, Borys та дует Spekulant, які влаштували виступи на площі перед Офісом президента
15 Мирне зібрання підтримали електронні музиканти: tofudj, Nastya Vogan, Borys та дует Spekulant, які влаштували виступи на площі перед Офісом президента
Учасники мітингу ховаються від спеки (температура сягала 31 градуса)
16 Учасники мітингу ховаються від спеки (температура сягала 31 градуса)
Мітинг-акція під Офісом президента тривав близько чотирьох годин
17 Мітинг-акція під Офісом президента тривав близько чотирьох годин
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «Engagement». Золота медаль шостого міжнародного конкурсу репортерської фотографії LifePressPhoto у номінації «Гарячі новини (одиночне фото)»

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