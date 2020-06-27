Під ОП вимагали легалізувати медичний канабіс – фоторепортаж

8 У травні 2019 року за результатами розгляду електронної петиції, яка набрала понад 25 тисяч підписів, проєкт Закону України «Про фундаментальне право людини на життя» був внесений до Верховної Ради України. Однак законопроєкт 10313 так і не був розглянутий