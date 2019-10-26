У Києві триває «Конопляний марш»: учасники вимагають легалізувати медичне використання канабісу

У центрі Києва 26 жовтня триває «Конопляний марш свободи». Активісти руху за декриміналізацію канабісу та люди із захворюваннями, чий стан може полегшити медичний канабіс, пікетували спершу Кабінет міністрів, а потім вирушили до будівлі Верховної Ради.

За словами учасника маршу, активісти зібралися, аби вимагати від парламенту внести на розгляд законопроєкт про медичне застосування канабісу, який зокрема 17 жовтня анонсував народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

«Зараз ми тут, щоб сказати, що треба невідкладно внести законопроєкт, який готовий ще на початку жовтня, відповідно до заяв представників фракції «Слуга народу». Ми зараз бачимо затягування, намагання відтермінувати прийняття рішення. Ми заклопотані тим, що це може стати знову відкладеним вирішенням питання, якого чекають два мільйони українських пацієнтів», – сказав він.

Також активіст згадав про слова президента Володимира Зеленського під час пресмарафону 10 жовтня про нібито не терміновість питання про легалізацію канабісу.

«(Зеленський – ред.) на пресмарафоні заявив, що не на часі, але не уточнив прямо, що саме не на часі, і частина ЗМІ зрозуміла, що він проти легалізації медичного канабісу. Принаймні так написали провідні ЗМІ України. Це може бути хибно потрактовано депутатською фракцією більшості в парламенті. Це може послужити тому, що питання знову буде відтерміноване в часі. Тому ми маємо заяву до Володимира Зеленського і його пресслужби, щоб уточнити, а що малося на увазі, що саме не на часі і хто саме має, як він сказав – «ті, хто хочуть, хай потерплять»?», – пояснив він.

Одна з учасниць маршу, яка пересувається в інвалідному візку, розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що її захворювання могло б полегшити застосування канабісу.

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«В мене ДЦП, це супроводжується сильним спазматичним синдромом. М’язи цілий день перебувають у такій напрузі, наче замість м’язів у мене натягнуті струни. Медичний канабіс полегшує цей стан, дозволяє м’язам відпочити. Тому що, коли м’язи довго в такому стані, вони починають боліти, постійно бувають запалені. Тому з боку влади – ні, це не по-дурному, це далекоглядно з боку влади утримувати, «кришувати» чорний ринок канабісу, тому що все одно онкохворі люди дістають канабіс, щоб зменшити біль. Буквально недавно мені розповідали про випадок, коли чоловік для жінки діставав канабіс, щоб полегшити її страждання. То навіщо це робити незаконно, якщо можна це робити абсолютно законно?», – розповіла жінка.

Учасники маршу підкреслюють, що основна його вимога – легалізація передусім медичного канабісу. Вони вказують зокрема на те, що в Україні дозволене застосування морфіну в медичних цілях, натомість канабіс заборонено навіть вивчати.

У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який врегульовує використання канабісу для потреб медицини й марихуани. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, 8 скликання Верховної Ради не встигло розглянути цей документ, і 28 липня він був відкликаний.