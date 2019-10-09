Кількість вилучених наркорослин у 170 разів перевищує торішні показники – поліція про операцію «Мак»

У Національній поліції України повідомили, що з травня до жовтня поточного року в перебігу операції «Мак-2019» правоохоронці вилучили близько 358 мільйонів рослин маку та конопель.

«Цьогорічні результати стали рекордними за всю історію проведення операції. Упродовж літньо-осіннього сезону правоохоронці викрили наймасштабніші 375 гектарів незаконних посівів нарковмісних рослин. Також за час відпрацювання не допущено виток на нелегальний наркоринок 358 мільйонів кущів наркосировини, що в 170 разів перевищує минулорічний результат. Прибуток злочинців від збуту такої кількості наркосировини склав би мільярди гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, один із найбільш гучних випадків зафіксували на Прикарпатті, де в спеціально облаштованих теплицях площею 4 гектари незаконно вирощували елітні сорти конопель.

«У зловмисників вилучено майже 90 тисяч рослин конопель та понад 1 тонну готового особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», вартістю понад 10 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За підсумками операції «Мак-2019», кажуть в поліції, відкриті 1863 кримінальних провадження через незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, у 63% проваджень правопорушникам повідомлено про підозру.