Opendatabot: більшість опитаних проти «створення вільної економічної зони на Донбасі»

Проєкт відкритих даних Opendatabot 19 жовтня провів опитування щодо п’яти питань, які, за заявою президента Володимира Зеленського, поставлять українцям під час місцевих виборів 25 жовтня. Остаточні результати організація представила 20 жовтня.

Опитування проводилося в месенджерах Телеграмі та Вайбері, за даними проєкту, у ньому висловилися 120 998 українців.

Читайте також: Місцеві вибори-2020. Що не так із опитуванням президента Зеленського?

За результатами опитування, відповіді на озвучені президентом питання від користувачів Opendatabot такі:

75,42% висловилися за довічне ув’язнення за корупцію в «особливо великих розмірах», 24,58% – проти;

64,18% проти створення «вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей», 35,82% – за;

88,32% опитаних підтримали скорочення кількості народних депутатів до 300, 11,68% – заперечують;

76,69% підтримують легалізацію каннабісу в медичних цілях, для зменшення болю у важких хворих, 23,31% – проти;

«право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності» підтримали 88,12% учасників, 11,88% – не підтримали.

Як уточнили для Радіо Свобода в Opendatabot, участь в опитуванні взяли користувачі з усіх регіонів країни, однак переважна їхня більшість перебувала в Києві.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 54,6% українців мають намір взяти участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського 25 жовтня. При цьому результатам опитування готові довіряти 43,4%, не довірятимуть – 40,7%.

Читайте також: Відповіді українців на 5 запитань від президента Зеленського матимуть політичні наслідки – «слуга народу» Качура

13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: