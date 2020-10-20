«Запропоноване Зеленським опитування має суто пропагандистський характер» – Соколов (огляд преси)

Всеукраїнське опитування, яке, за пропозицією президента Володимира Зеленського, планують провести в день голосування на місцевих виборах, справляє більш ніж дивне враження і не є легітимним, пише газета «День». Автор статті, професор з Москви Борис Соколов нагадує, що прерогатива призначення референдуму чи національного опитування належить парламентові, а не президентові. Для надання опитуванням легітимності, потрібно було б змінити законодавство, зокрема конституційне, додає він. Але це процес нешвидкий і може тривати не один рік, до нинішніх місцевих виборів ніяк не встигнути, тому Зеленський просто визнав за краще вийти з правового поля, наголошує автор.

Йому незрозуміло – хто і як підбиватиме підсумки опитування. «Центрвиборчком робити цього не має права. Але в законодавстві не прописано, що це має право робити Офіс президента. Отже, Зеленському доведеться найняти чи то за свої, чи то за чиїсь іще кошти тих, хто оброблятиме опитувальні листки. Однак ніхто в принципі не зможе проконтролювати ні сам процес підрахунку, ні його результати. Тому підсумки опитування можна оголосити будь-які, але саме такі, які будуть потрібні команді Зеленського», – на цьому наголошується в статті під заголовком «Складається стійке враження, що запропоноване президентом України опитування має суто пропагандистський характер».

Інший дописувач газети «День», публіцист Сергій Грабовський, коментуючи ініціативу президента Зеленського, наголошує, що «йдеться не про опитування, а про нахабну та бездарну пародію на демократію. Запитання, винесені на «опитування», з погляду права – нісенітниця».

Автор статті вважає, що ніхто, крім лікарів, не має права вирішувати питання про медичний канабіс, а справа Верховної Ради – в разі потреби ухвалити належні законодавчі акти. Зеленський же пропонує всенародним голосуванням вирішити щось на кшталт того, чи приймати анальгін, коли болить голова, пише автор.

А який різновид вільної економічної зони пропонується запровадити на Донбасі? Такий, що дозволяє вільну торгівлю з закордоном (тобто з Росією)? Чи такий, де не передбачено сплати податків державі, де все залишається на місці? Чи такий, де існує специфічна регіональна форма самоуправління, де не діє значна частина загальнодержавних законів? Тут є різниця, наголошує дописувач.

Підрахувавши приблизний кошторис опитування, який сягатиме десятків мільйонів гривень, Грабовський запитує: «Чи не ліпше витратити всі ці гроші на закупівлю кисневих агрегаторів для лікарень, де тисячі хворих буквально задихаються без нього?». Але «кисневі прибори купують волонтери, збираючи кошти, а президент воліє – вже закатавши мільярди в асфальт – й далі займатися своїми, м’яко кажучи, забаганками», – зазначає автор. Заголовок статті – «Пародія на демократію... або Що таке справжнє всеукраїнське опитування».

«Опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей», –заявили нещодавно в Офісі президента.

«Запах газової незалежності: Україна вперше за довгий час може заповнити свої сховища «по вінця». У публікації під такою назвою газета «Україна молода» пише, що українські підземні газосховища б’ють рекорди. Якщо раніше Україна закачувала на зимовий період 15-17 мільярдів кубометрів блакитного палива, то сьогодні ця цифра майже вдвічі більша – «станом на сьогодні маємо понад 28 мільярдів кубів, при цьому закачування триває».

Газ переважно європейський – із цього держава має дві великі переваги, наголошують газетярі: «З одного боку, українці навчилися заробляти на наданні своїх сховищ, які тривалий час стояли порожні, в фактичну оренду. А другий плюс – велика кількість закачаного газу, яка стабілізує ринок і штовхатиме роздрібні ціни на нього донизу».

На думку галузевих експертів, високі запаси газу, які майже на 37% вищі за минулорічні, сприяють стабілізації ринку газу та дозволять безперебійно пройти опалювальний сезон 2020-2021 років навіть за холодної зими.

«Факти» нагадують, що влітку 2010 року американські спецслужби провели унікальну операцію, результатом якої став арешт російських шпигунів, деякі з яких діяли в США ще з радянських часів. Були заарештовані 10 осіб. Це відбулося незабаром після офіційного візиту до Сполучених Штатів Дмитра Медведєва, який був тоді президентом Росії.

Видання стверджує, що «викриття добре законспірованої шпигунської мережі донині вважається одним з найгучніших скандалів в сучасній історії розвідки». Російських агентів швидко обміняли на чотирьох осіб, які відбували тривалі тюремні ув'язнення в Росії за шпигунство на користь іноземних держав, мовиться далі.

У їх число входив і колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль, «на якого в березні 2018 року було скоєно замах в Солсбері (Велика Британія) з використанням забороненої отруйної речовини «Новачок». Докладніше розповідається в матеріалі «А потім Скрипаля отруїли: подробиці найгучнішого шпигунського скандалу в історії США і РФ».

У березні 2018 року в британському місті Солсбері були отруєні колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Тодішня британська прем’єрка Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. За даними британських спецслужб, операцію проти Скрипалів провели два співробітники ГРУ, які в’їхали до Великої Британії за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У Москві відкинули звинувачення в проведенні спецоперації в Солсбері, заявивши, що Росія знищила хімічну зброю ще в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.