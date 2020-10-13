Офіс президента: опитування 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків

Заплановане на 25 жовтня опитування українців не матиме прямих юридичних наслідків, повідомив Офіс президента.

«Опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей», – заявили в Офісі президента.

В ОП вважають, що «дуже вузьке коло так званих професійних політиків займалося ексклюзивним напрацюванням як питань стратегічного значення для України, так і відповідей на них».

«У цьому ми і вбачаємо ключові ризики для нашого майбутнього – держава не завжди могла й хотіла почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства», – йдеться в заяві.

Офіс президента нагадав, що в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами.

Там переконані, що запропоноване президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування «дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими «експертами».

13 жовтня Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він не уточнив, які саме це будуть питання, але пообіцяв, що про це повідомлять пізніше.

Партії «Голос» та «Європейська солідарність» уже розкритикували опитування. Зокрема, «Голос» розглядає ініціативу президента Зеленського щодо опитування як потенційну загрозу національним інтересам України.